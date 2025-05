Roma, 30 mag. (LaPresse) – E’ arrivata l’ufficialità: Massimiliano Allegri torna ad allenare il Milan. “Ac Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra maschile a Massimiliano Allegri – scrive il club rossonero nella nota pubblicata sul suo sito web – è nato a Livorno l’11 agosto 1967, Massimiliano Allegri dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, inizia la carriera da allenatore nel 2002. Siede sulle panchine di Aglianese, Spal, Grosseto e Sassuolo prima della chiamata del Cagliari nel 2008, con cui debutta in Serie A. Nel 2010 arriva al Milan, con cui vince subito lo scudetto numero 18 della storia rossonera e la Supercoppa Italiana 2011. Dal 2014 al 2019 prima, e dal 2021 al 2024 poi, siede sulla panchina della Juventus con cui conquista 5 scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Il club rivolge a Massimiliano e ai suoi collaboratori un caloroso in bocca al lupo”.

