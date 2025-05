Cambridge (Massachusetts, Usa), 29 mag. (LaPresse/AP) – “Dopo aver visto così tanti miliardari, magnati dei media, studi legali, politici e altre università piegarsi a un’amministrazione che sta sistematicamente smantellando la Costituzione degli Stati Uniti, è fonte di ispirazione per me vedere l’università di Harvard prendere posizione a favore della libertà”. Lo ha affermato l’ex stella della Nba e attivista Kareem Abdul-Jabbar, a cui oggi l’università ha conferito una laurea honoris causa. Abdul-Jabbar è stato l’oratore principale al Class Day, un evento per gli studenti del primo anno che si tiene un giorno prima della cerimonia di laurea principale dell’università. “Quando un’amministrazione tirannica ha cercato di intimidire e minacciare Harvard, di revocare la sua libertà accademica e di distruggere la libertà di parola, il dottor Alan Garber (il rettore dell’ateneo) ha respinto le pressioni illegali e immorali”, ha aggiunto.

