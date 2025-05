Roma, 29 mag. (LaPresse) – Gli avvocati del Dipartimento di Giustizia americano hanno notificato a un giudice federale il fatto che il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha inviato ad Harvard un ‘Avviso di intenzione di ritiro’ dal Programma per studenti e visitatori di scambio. Il documento di cinque pagine – spiega la Cnn – cita diverse ragioni per cui il governo sta prendendo l’iniziativa di privare l’università della possibilità di ospitare studenti stranieri e ha dato all’ateneo 30 giorni di tempo per rispondere con dichiarazioni giurate o altre prove “per confutare i presunti motivi di ritiro”. Il nuovo avviso cita le stesse presunte questioni su cui l’amministrazione ha fatto leva nei suoi recenti avvertimenti, tra cui il fatto che Harvard non abbia rispettato gli obblighi di segnalazione per gli studenti stranieri e che non mantiene un ambiente “libero da violenza e antisemitismo”.

