Milano, 29 mag. (LaPresse) – “Non ne ho parlato con il sovrintendente” Fortunato Ortombina, “francamente non ne ero informato, quindi prima voglio parlarne con lui e capire le ragioni”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, sul caso della maschera del Teatro alla Scala licenziata dalla direzione – secondo quanto denunciato dal Cub – per aver urlato ‘Palestina Libera’ prima del concerto del 4 maggio, all’ingresso della premier Giorgia Meloni nel palco reale. “Ero presente anche io nel momento in cui è successo questo fatto, però non avevo focalizzato. Prima di tutto però voglio parlare con il sovrintendente”, ha affermato Sala, interpellato sul punto a margine di un evento.

