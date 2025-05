Roma, 29 mag. (LaPresse) – Il Consiglio di Stato ha respinto tutti gli appelli relativi all’assegnazione del Festival per il triennio 2026-2028, confermando la necessità di una gara pubblica. La decisione rigetta in toto tutti i ricorsi presentati da Rai, Rai Pubblicità e dallo stesso Comune di Sanremo, confermando la precedente sentenza del Tar Liguria. Il tribunale amministrativo ligure aveva già giudicato illegittimo l’affidamento diretto delle edizioni 2024-2025 alla Rai, stabilendo l’obbligo di un bando pubblico per le future edizioni. Il Consiglio di Stato ha inoltre dichiarato inammissibile i ricorsi delle associazioni dei consumatori.

