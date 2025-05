Milano, 29 mag. (LaPresse) – Gli italiani favorevoli all’eutanasia sono il 67,9% (tra i dati più bassi rilevati in serie storica), mentre il 65,7% sostiene la possibilità di ricorrere all’eutanasia in caso di demenza senile avanzata se indicato dal soggetto interessato nelle proprie disposizioni anticipate: il suicidio assistito, con l’ausilio di un medico per porre fine alla propria vita, trova favorevoli il 46,9% dei cittadini. È quanto emerge dal Rapporto Italia 2025 dell’Eurispes, giunto quest’anno alla 37esima edizione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata