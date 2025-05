Milano, 29 mag. (LaPresse) – Dai 3 ai 6 anni di reclusione. Sono le richieste di condanna che la Procura di Milano ha fatto questa mattina nel processo a 11 anarchici milanesi e non, per i disordini nella manifestazione in solidarietà di Alfredo Cospito dell’11 febbraio 2023. “Non una manifestazione come tutte le altre ma organizzata al fine di fare guerriglia urbana”, hanno detto nella requisitoria i pubblici ministeri Leonardo Lesti e Francesca Crupi ripetendo più volte l’espressione “guerriglia” davanti a giudici della decima sezione penale (collegio Bertoja-Taricco-Cantù Rajnoldi) e descrivendo le fasi più concitate, durate alcune minuti, delle colluttazioni fra manifestanti e agenti della Questura in servizio in Piazza XXIV Maggio e viale Sabotino. Le accuse sono a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, danneggiamento e travisamento.

