Roma, 29 mag. (LaPresse) – Al 30 aprile 2025 sono 62.445 le persone detenute nelle carceri italiane. A fronte di queste presenze la capienza regolamentare è di 51.280 posti, un dato addirittura in lieve calo rispetto alla fine del 2024, e dunque il tasso di affollamento ufficiale sarebbe del 121,8%. Però i posti non disponibili per inagibilità o ristrutturazioni sono almeno 4.500, e dunque il tasso medio effettivo di affollamento è almeno del 133%. Lo si legge nel Rapporto annuale dell’Associazione Antigone sulle condizioni di detenzione.

