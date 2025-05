Torino, 29 mag. (LaPresse) – Si dividono ufficialmente le strade di Milan e Sergio Coicecao. Il club rossonero e il tecnico “non proseguiranno il loro percorso insieme nella prossima stagione sportiva”, comunica una nota della società. Il Milan “desidera ringraziare Sérgio e il suo staff per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida della Prima Squadra in questi mesi. La famiglia rossonera – si legge – saluta l’allenatore che ha contribuito alla conquista del 50° trofeo della storia del Milan, augurandogli il meglio per il suo futuro”. Sulla panchina rossonera è in arrivo Massimilano Allegri, che ha raggiunto l’accordo per un biennale con opzione per il terzo anno. Si attende l’ufficialità. Per il mister toscano è il ritorno a Milano dopo undici anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata