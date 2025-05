Roma, 28 mag. (LaPresse) – Siamo pronti per il formato Trump-Putin-me, o per incontri separati: Trump-Putin, Trump-Zelensky, e poi tutti e tre insieme. Non è una questione di tempo o di luogo, l’importante è la sostanza”. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa riportata dal Kyiv Post.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata