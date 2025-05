Torino, 28 mag. (LaPresse) – La Russia ha proposto una data e una sede specifica per il prossimo round di colloqui con l’Ucraina. Lo ha dichiarato su Telegram Vladimir Medinsky, consigliere presidenziale russo e capo della delegazione di Mosca nei negoziati in corso. Medinsky ha affermato di aver contattato personalmente il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov per proporre di tenere un incontro “nei prossimi giorni” al fine di scambiarsi bozze di memorandum contenenti le condizioni per un possibile cessate il fuoco. Il consigliere ha sottolineato che Mosca è pronta ad avviare negoziati sostanziali su ciascun punto di un futuro accordo globale durante quell’incontro. “La parte ucraina si è ritirata per consultazioni, e sembra che queste consultazioni stiano richiedendo del tempo”, ha spiegato Medinsky. “Noi siamo pronti a incontrarci di persona nella data che abbiamo fissato, nei prossimi giorni, per iniziare il lavoro”.

