Milano, 28 mag. (LaPresse) – “Proprio come gli Stati Uniti, anche la Russia ha i propri interessi nazionali, che per noi e per il nostro presidente sono al di sopra di tutto”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aveva criticato le azioni della Russia e di Putin. Lo riporta l’agenzia Tass. Peskov ha precisato che Mosca è grata a Trump per i suoi sforzi di mediazione. “Allo stesso tempo, ci sono un sacco di sfumature da discutere che non possono essere sacrificate”, ha aggiunto, “e nessuna delle parti le sacrificherà per i propri interessi nazionali”.

