Roma, 28 mag. (LaPresse) – È per me un grande onore essere nominato CEO di questa fantastica Azienda. Sono grato al nostro Chairman, John Elkann, e ai membri del nostro Consiglio di Amministrazione per la loro leadership, in particolare in questi ultimi mesi, e per la fiducia che hanno riposto in me per guidare la nostra Azienda in un momento così importante per il nostro settore”. Lo ha affermato Antonio Filosa dopo essere stato nominato CEO di Stellantis. “Sono sempre stato ispirato dall’immenso talento, dalla passione e dall’impegno delle nostre persone e dalla professionalità con cui i nostri team ci permettono di raggiungere l’eccellenza”, ha aggiunto. “Abbiamo i brand migliori e più iconici della storia dell’automobile e una tradizione di innovazione lunga oltre 100 anni. Questa storia, unita al nostro impegno nel fornire ai nostri clienti i prodotti e i servizi che amano, è la chiave del nostro successo”, ha concluso Filosa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata