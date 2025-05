Roma, 28 mag. (LaPresse) – “Voglio ribadirlo anche oggi in quest’Aula con la massima chiarezza: l’espulsione dei palestinesi da Gaza non è e non sarà mai un’opzione accettabile. Per questo sosteniamo con convinzione il Piano arabo a guida egiziana per la ripresa e alla ricostruzione della Striscia, che è incompatibile con qualsiasi ipotesi di sfollamento forzato”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un’informativa alla Camera su Gaza. “L’ho confermato al Presidente Al Sisi nel corso della mia recente missione in Egitto”, ha aggiunto. “Come ho ribadito più volte insieme al Ministro Crosetto, l’Italia è pronta a contribuire a un’eventuale missione internazionale di mantenimento della pace nella Striscia di Gaza, sotto l’egida delle Nazioni Unite e a guida araba.

