Milano, 28 mag. (LaPresse) – Da quanto si apprende una nuova protesta ad Appiano Gentile è stata indetta per domani dagli ultras dell’Inter contro la carenza di biglietti riservati per la finale di Champions League con il Paris Saint-Germain sabato sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il tifo organizzato nerazzurro protesta per la vendita online su siti specializzati, come HelloTickets o ViaGoGo, di tagliandi che per la curva dell’Inter sono al momento in vendita da 3.209 euro, fino ai 14.729 euro a biglietto delle tribune neutre o i quasi 17.500 dei posti ‘business’ e ‘Vip skybox’. Protesta che ha preso di mira la dirigenza nerazzurra, finita coinvolta (ma non indagata) nell’inchiesta ‘Doppia Curva’ della Direzione distrettuale antimafia di Milano per la vicenda-fotocopia della finale di Istanbul del 2023 persa contro il Manchester City, quando gli ex membri del direttivo della Nord, oggi tutti in carcere, pressarono il vice presidente Javier Zanetti e l’allenatore Simone Inzaghi per avere 200 biglietti in più rispetto ai mille che erano stati loro riservati. Sono finiti indagati e imputati per estorsione.

