Milano, 27 mag. (LaPresse) – “Qualsiasi arma tedesca non cambierà il corso dell’operazione militare speciale” in Ucraina e “vedrete” che “Taurus e droni tedeschi bruceranno come fiammiferi”, come già “Leopard e obici”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata