In fuga gli autori del reato, che sono scappati in sella a una motocicletta

Un uomo di 35 anni di origini indiane, dipendente di una stazione di servizio Toil, in via delle Pinete nel comune di Ardea, sul litorale romano, è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rapina messa a segno da due persone che sono scappate in sella a una motocicletta. Disperato il tentativo di soccorrerlo da parte del personale del 118 intervenuto che ha tentato di tutto, per circa un’ora, di salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Posti di blocco sono stati predisposti in tutta l’area. Sono in corso i rilievi tecnico scientifici da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, in attesa del pm di turno della Procura della Repubblica di Velletri.

