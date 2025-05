Torino, 27 mag. (LaPresse) – Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato di aver parlato con il sindaco della regione della città di Liverpool, Steve Rotheram, “dei terribili eventi” avvenuti lunedì sera, quando un’auto ha investito diversi pedoni a Liverpool durante la parata per la vittoria in campionato dei Reds. Lo riporta Sky News Uk. Starmer ha inoltre elogiato “il coraggio straordinario dimostrato dalla polizia e dagli altri servizi di emergenza”. “Stanno offrendo supporto e assistenza a coloro che sono rimasti feriti in questi tragici eventi”, ha aggiunto il primo ministro. “Tutti, specialmente i bambini, dovrebbero poter celebrare i propri eroi senza dover affrontare simili orrori. La città ha una lunga e orgogliosa tradizione di unità nei momenti difficili”. Il primo ministro ha infine affermato che “Liverpool è unita, e l’intero Paese è al fianco di Liverpool”.

