Torino, 27 mag. (LaPresse) – “L’incidente non è considerato un atto di terrorismo”. Lo ha detto in conferenza stampa il vice capo della polizia locale, Jenny Simms, commentando quanto accaduto nel tardo pomeriggio a Liverpool durante la parata per festeggiare il titolo in campionato dei Reds, l’investimento di diversi pedoni da parte di un’auto che si è lanciata sulla folla.

