Liverpool (Regno Unito), 27 mag. (LaPresse/AP) – È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio il conducente dell’auto che ieri ha investito una folla di tifosi del Liverpool che festeggiava la vittoria della Premier League, un uomo di 53 anni. Lo riferisce la polizia britannica. L’investigatrice capo, Karen Jaundrill, ha dichiarato che l’uomo è anche sospettato di guida pericolosa e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il conducente ha seguito un’ambulanza per superare i blocchi stradali che erano stati istituiti per la parata per il titolo del Liverpool.

