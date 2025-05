Torino, 27 mag. (LaPresse) – Dopo che un’auto si è lanciata sulla folla a Liverpool investendo diversi pedoni durante la parata per festeggiare il titolo in campionato dei Reds, “27 persone sono state trasportate in ospedale, di cui due in gravi condizioni. Altre 20 persone sono rimaste ferite e sono state curate sul posto, mentre diversi altri si sono recati autonomamente in ospedale per ricevere cure”: lo ha comunicato in una conferenza stampa Dave Kitchen, del Servizio Ambulanza del Nord Ovest.

