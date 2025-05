Liverpool (Regno Unito), 27 mag. (LaPresse/AP) – Sono 50 le persone che hanno ricevuto cure in ospedale dopo che un’auto ha investito una folla di tifosi del Liverpool ieri mentre festeggiavano la vittoria della Premier League e 11 di questi feriti restano ancora in ospedale. Lo ha riferito la polizia britannica. Jenny Sims, vice capo della polizia del Merseyside, precisa che tutti i pazienti sono in condizioni stabili. Il numero dei feriti riferito adesso è quasi il doppio rispetto ai 27 che erano stati annunciati ieri.

