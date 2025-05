Torino, 27 mag. (LaPresse) – La scorsa settimana il gabinetto di sicurezza di Israele ha tenuto una votazione segreta per approvare la creazione di 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania. Lo riportano i media israeliani, tra cui Times of Israel, secondo cui la proposta sarebbe stata presentata dal ministro della Difesa Israel Katz e dal ministro delle Finanze Bezalel Smotrich. La testata Israel Hayom riferisce che il governo intende utilizzare i nuovi insediamenti per rafforzare la presenza israeliana lungo la Strada 443, che collega Gerusalemme e Tel Aviv passando per Modiin. Un tratto di questa strada attraversa la Cisgiordania. Il presidente del Consiglio di Yesha, Israel Ganz, ha definito la decisione segreta del governo come “la più importante dal 1967″, anno in cui Israele prese il controllo di ampie porzioni di territorio in Cisgiordania.

