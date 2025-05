Torino, 27 mag. (LaPresse) – Il Coordinatore delle attività governative nei Territori (Cogat) del ministero della Difesa israeliano, Ghassan Alian, accusa le Nazioni Unite di non adempiere al proprio ruolo e di non aver ritirato gli aiuti umanitari dal lato di Gaza del valico di frontiera di Kerem Shalom. Lo riporta Times of Israel. Secondo il Cogat, oltre 400 camion carichi di aiuti umanitari sono in attesa di essere ritirati e distribuiti. Con la ripresa dell’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, “abbiamo contattato tutte le organizzazioni umanitarie e la comunità internazionale, invitandole a partecipare alla distribuzione degli aiuti alla popolazione civile di Gaza. Tuttavia, negli ultimi giorni, l’Onu ha evitato di adempiere al proprio ruolo e continua invece a diffondere informazioni false e inesatte riguardo alla situazione civile”, ha dichiarato Alian. “Israele ha ampliato le rotte e aumentato gli aiuti, oltre ad aver prolungato gli orari per il ritiro. Ora spetta all’Onu agire in conformità con i propri obblighi. Chiediamo all’Onu di adempiere alla missione che le è stata affidata come partner umanitario chiave, come richiesto e senza ulteriori ritardi”, ha aggiunto. Insieme alla dichiarazione, il Cogat ha pubblicato un’immagine che mostra i presunti contenuti dei 400 camion in attesa di essere ritirati a Kerem Shalom.

