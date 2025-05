Marco Ferdico e Pietro Andrea Simoncini hanno confessato l’omicidio del capo ultras dell’Inter Vittorio Boiocchi, avvenuto il 29 ottobre 2022. È quanto si apprende sull’inchiesta sulle curve di San Siro. Ferdico, l’uomo dei social della curva Nord e braccio destro dell’ex capo ultras Andrea Beretta, in carcere da settembre 2024 e a processo per associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso e vari reati, avrebbe ammesso di aver preso parte all’organizzazione del delitto in un interrogatorio con la Procura di Milano circa due settimane fa.

Il 41enne calabrese Simoncini, arrestato ad aprile su ordine del gip Daniela Cardamone con Ferdico, il ‘pentito’ Beretta – che da ottobre collabora con i pm – e altre tre persone, lo ha fatto ieri. Al pm Paolo Storari ha detto di aver guidato la moto da cui sono stati sparati 5 colpi di una Luger calibro 9X19 contro Boiocchi fuori da casa sua poco prima di Inter-Sampdoria

