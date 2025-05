Pechino (Cina), 27 mag. (LaPresse/AP) – È di almeno 5 morti e 19 feriti in Cina il bilancio di un’esplosione avvenuta in un impianto chimico nella provincia dello Shandong, nell’est del Paese. Lo riferisce l’emittente di Stato Cctv. La forte esplosione si è verificata intorno a mezzogiorno ora locale e si sono levate dense colonne di fumo nero. Lo scoppio è stato così potente da rompere le finestre di un magazzino a più di 3 chilometri di distanza dalla fabbrica, secondo un video condiviso da un residente che ha preferito non rivelare la sua identità. L’esplosione è avvenuta presso la Gaomi Youdao Chemical Co., situata in un parco industriale nella città di Weifang. L’azienda produce pesticidi e prodotti chimici per uso medico e, secondo i registri societari, ha più di 500 dipendenti. Secondo Cctv, sul posto sono stati inviati oltre 230 vigili del fuoco.

