Napoli, 26 mag. (LaPresse) – Due carabinieri e un poliziotto sono stati arrestati dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa e dai militari del nucleo investigativo del Comando provinciale con l’accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità. Le indagini nei loro confronti sono scattate quando una donna si è presentata all’ufficio denunce di un Commissariato siracusano per rimettere una querela legata ad altre vicende e, durante l’attesa, ha accusato un poliziotto dello stesso Commissariato e due appartenenti alla stazione locale dei carabinieri che, in precedenza, avrebbero richiesto e ottenuto da lei prestazioni sessuali con la promessa di ricevere in cambio favori e interessamenti in relazione a una vicenda giudiziaria e a problematiche di vicinato. Sono state quindi avviate le indagini coordinate dalla Procura di Siracusa culminate oggi nell’esecuzione di un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari per i tre appartenenti alle forze dell’ordine.

