Torino, 26 mag. (LaPresse) – E’ un britannico di 53 anni, proveniente dall’area di Liverpool, l’uomo arrestato dopo che un’auto si è lanciata contro una folla durante la parata di vittoria dei Reds nel centro della città. Lo ha dichiarato la polizia di Merseyside, citata da Sky News Uk. “Chiediamo alle persone di non fare speculazioni sulle circostanze relative all’incidente avvenuto questa sera in Water Street, nel centro di Liverpool”, ha dichiarato un portavoce della polizia, aggiungendo che “sono in corso ampie indagini per accertare le circostanze che hanno portato alla collisione”.

