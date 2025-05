Napoli, 26 mag. (LaPresse) – Sono stati arrestati i due presunti complici di Claudio Amirante, 36enne autore della violenta aggressione ai danni della ex compagna 25enne, picchiata brutalmente a Pozzuoli (Napoli) nella notte tra il 4 e il 5 aprile scorsi. I Carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea (quarta sezione Fasce deboli) nei confronti di D.M., 30 anni, e C.A., 32 anni, ritenuti gravemente indiziati di lesioni personali aggravate in concorso. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della sezione operativa della compagnia puteolana, sarebbero loro i complici del 36enne che lo hanno aiutato nella violenta aggressione e tentato omicidio della ragazza, sul belvedere di via San Gennaro Agnano. I due avrebbero parcheggiato la propria auto bloccando la via d’uscita del veicolo a bordo del quale si trovava la 25enne, messo in fuga la persona che si trovava in compagnia della ragazza e aiutato Amirante nel tentativo di caricarla a bordo della loro auto. L’uomo ha poi provato a spingere la 25enne oltre la balaustra per farla precipitare di sotto, ma ha rinunciato di fronte alla resistenza della ragazza, che è stata abbandonata sul posto sanguinante. Curata in ospedale, è stata giudicata guaribile in 30 giorni. Era stata la stessa 25enne a parlare alle forze dell’ordine di due complici che avevano aiutato il suo ex nell’aggressione, indirizzando così le indagini e permettendo di rintracciare i due uomini arrestati oggi. Amirante è stato arrestato poco dopo il pestaggio con l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia, il suo arresto è stato convalidato dal gip.

