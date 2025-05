Milano, 26 mag. (LaPresse/AP) – Al grido di ‘morte agli arabi’ e ‘che il vostro villaggio bruci’, gruppi di giovani israeliani nazionalisti hanno attraversato i quartieri musulmani della Città Vecchia di Gerusalemme in vista della marcia annuale che commemora la conquista di Gerusalemme Est da parte di Israele nel 1967, il cosiddetto ‘Giorno di Gerusalemme’. I titolari palestinesi di attività commerciali hanno chiuso presto e la polizia presidia i vicoli stretti in vista della marcia, che spesso si trasforma in un corteo turbolento e talvolta violento di ebrei ultranazionalisti.

