Roma, 25 mag. (LaPresse) – Una fonte informata ha riferito all’agenzia russa Tass che Istanbul, al momento, è la sede più probabile per il secondo round di negoziati diretti tra Russia e Ucraina. “Il Vaticano non diventerà sicuramente un luogo di incontro per una serie di motivi, tra cui quello logistico. L’opzione più probabile al momento è Istanbul. I dettagli dovrebbero essere annunciati presto”, ha detto la fonte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata