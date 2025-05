Roma, 25 mag. (LaPresse) – La polizia del Canton Vallese, in Svizzera, ha riferito che sono stati ritrovati i corpi senza vita di cinque sciatori nella zona di Zermatt. L’identificazione delle vittime è ancora in corso e la procura ha avviato un’indagine per determinare le circostanze esatte dell’incidente, si legge nella nota della polizia. A dare l’allarme sono stati due sciatori che ieri pomeriggio, mentre stavano scalando il Rimpfischhorn, hanno notato la presenza di sci ai piedi della vetta senza aver incontrato i proprietari lungo il percorso.

