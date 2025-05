Madrid (Spagna), 25 mag. (LaPresse) – “Se la guerra” a Gaza “non finisce, l’accordo di associazione tra Ue e Israele deve essere sospeso immediatamente”, “dobbiamo tutti avviare un embargo delle armi a Israele”, e “dobbiamo rivedere le liste nazionali delle sanzioni individuali, che ha ciascuno Stato e quella dell’Ue per essere sicuri che non permettiamo che chi non vuole la soluzione dei due Stati possa trionfare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares, spiegando che queste sono le proposte che la Spagna avanza alla riunione tra Paesi europei e arabi che si sta tenendo a Madrid. La Spagna propone anche che in occasione della conferenza di pace a New York ci sia “un grande movimento di riconoscimento dello Stato palestinese” che “non va contro Israele ma va a favore della soluzione dei due Stati”.

