Milano, 25 mag. (LaPresse) – L’esercito israeliano (Idf) punta a conquistare il 75% della Striscia di Gaza in 2 mesi con la nuova offensiva contro Hamas. È quanto riporta il Times of Israel citando piani dell’Idf di cui ha preso visione. Stando a questi piani, dovrebbero bastare 2 mesi per conquistare il 75% di Gaza dal momento in cui l’operazione avrà inizio, mentre attualmente l’esercito controllerebbe circa il 40% del territorio della Striscia.

