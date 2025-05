Milano, 25 mag. (LaPresse) – L’Iran ha convocato l’incaricato d’affari francese, al quale sono state trasmesse forti proteste per “le dichiarazioni offensive e infondate del ministro degli Esteri francese” Jean-Noël Barrot nel contesto del festival di Cannes, dove il regista iraniano Jafar Panahi ha vinto la Palma d’Oro con ‘Un simple accident’. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana Irna. Il riferimento è al fatto che Barrot, in un post su X, aveva parlato di “oppressione del regime iraniano”: “Con un gesto di resistenza contro l’oppressione del regime iraniano, Jafar Panahi si aggiudica una Palma d’Oro che riaccende la speranza per tutti i combattenti per la libertà, in tutto il mondo”, aveva scritto il ministro degli Esteri francese.

