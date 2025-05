Milano, 24 mag. (LaPresse) – La Russia ha rimpatriato 307 militari russi rilasciati dall’Ucraina, come parte dell’accordo di scambio prigionieri siglato la scorsa settimana a Istanbul. In cambio, sono stati rilasciati 307 militari delle Forze armate ucraine. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. “Il 24 maggio di quest’anno, in conformità con gli accordi russo-ucraini raggiunti il 16 maggio di quest’anno a Istanbul, altri 307 militari russi sono stati rimpatriati dal territorio controllato dal regime di Kiev. In cambio, sono stati trasferiti 307 prigionieri di guerra delle Forze Armate ucraine”, ha affermato il Ministero, come riporta l’agenzia Tass. Attualmente, il personale militare russo si trova in Bielorussia per ricevere la necessaria assistenza psicologica e medica prima di essere trasferito in Russia. Lo scambio prigionieri dovrebbe continuare anche domani.

