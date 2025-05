Roma, 24 mag. (LaPresse) – Il brasiliano Wagner Moura ha ricevuto il premio come miglior attore maschile al 78esimo Festival di Cannes per il suo ruolo in ‘O agente secreto’, di Kleber Mendonca Filho. Il premio alla migliore attrice assegnato dalla giuria presieduta da Juliette Binoche è andato invece a Nadia Melliti per il film ‘Le petit dernier’ di Hasfia Herzi. I fratelli Luc e Jean-Pierre Dardenne hanno vinto il premio per la migliore sceneggiatura con ‘Jeunes Meres’.

