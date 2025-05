San Diego (California, Stati Uniti), 23 mag. (LaPresse/AP) – Tra le vittime dell’incidente aereo di ieri nei dintorni di San Diego (in California) c’era anche Dave Shapiro (42 anni), tra i maggiori produttori musicali americani. Il decesso di Shapiro è stato confermato dall’agenzia musicale Sound talent group, che aveva co-fondato nel 2018 con Tim Borror e Matt Andersen. Tra i suoi clienti Hanson, Pierce The Veil, Parkway Drive, Sum 41 e Vanessa Carlton. “Siamo devastati dalla perdita del nostro co-fondatore, dei nostri colleghi e dei nostri amici”, si legge in una nota dell’agenzia che ha rappresentato gli interessi di importanti band di pop-punk, metal e hard rock. Shapiro è cresciuto nello stato di New York e possiede anche una compagnia aerea. Sono piovuti i tributi di musicisti che lo hanno definito caloroso, genuino e una persona che ha aiutato band poco conosciute a farsi conoscere. Shapiro aveva una licenza di pilota e, secondo la Federal aviation administration americana, era il proprietario del velivolo precipitato. Nel 2012 era stato inserito nella lista dei ’30 under 30′ che premia le stelle nascenti dell’intrattenimento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata