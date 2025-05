Milano, 23 mag. (LaPresse) – “Stiamo riportando a casa la nostra gente. La prima fase dell’accordo di scambio ‘1000 per 1000’ è stata completata. Questo accordo è stato raggiunto durante l’incontro in Turchia ed è fondamentale attuarlo integralmente. Oggi: 390 persone”. È quanto scrive in un post sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Sabato e domenica prevediamo che lo scambio proseguirà”, ha aggiunto, “grazie a tutti coloro che stanno aiutando e lavorando 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per riportare a casa gli uomini e le donne ucraini. È molto importante riportare a casa tutti coloro che sono ancora in prigionia. Stiamo verificando ogni cognome, ogni dettaglio su ogni persona. Continueremo i nostri sforzi diplomatici per rendere possibili tali passi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata