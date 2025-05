Milano, 23 mag. (LaPresse) – “Il 23 maggio di quest’anno, in conformità con gli accordi russo-ucraini raggiunti il 16 maggio di quest’anno a Istanbul, 270 militari russi sono stati rimpatriati dal territorio controllato dal regime di Kiev, così come 120 civili, compresi civili della regione di Kursk catturati dalle Forze Armate ucraine. In cambio, sono stati trasferiti 270 prigionieri di guerra ucraini e 120 civili”. È quanto fa sapere il ministero della Difesa russo in merito allo scambio di prigionieri con l’Ucraina. Lo riporta l’agenzia Tass.

