Milano, 23 mag. (LaPresse) – È previsto per le 13 a Roma l’inizio del quinto round di colloqui Iran-Usa sul nucleare. Lo riporta l’agenzia di stampa di Stato iraniana Irna, riferendo che il ministro degli Esteri Abbas Araghchi è partito per recarsi all’incontro. Sempre secondo Irna, della delegazione, oltre a lui, fanno parte il vice ministro per gli Affari politici Majid Takht-Ravanchi, il vice ministro per gli Affari legali e internazionali Kazem Gharibabadi, il portavoce del ministero degli Esteri Ismail Baghaei e una serie di altri diplomatici ed esperti. In un post pubblicato su X qualche ora fa, il ministro iraniano Araghchi aveva scritto: “In partenza per Roma per il quinto round di colloqui indiretti con gli Stati Uniti. Capire la strada per arrivare a un accordo non è difficile: zero armi nucleari = abbiamo un accordo; zero arricchimento = non abbiamo un accordo. È ora di decidere”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata