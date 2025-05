Napoli, 23 mag. (LaPresse) – Non ce l’ha fatta Daniela Strazzullo, la 31enne ferita con un colpo di arma da fuoco alla testa dalla compagna Ilaria Capezzuto, 35 anni, che si è poi tolta la vita nella notte tra il 21 e il 22 maggio. La donna era ricoverata all’Ospedale del Mare di Napoli dove era giunta in condizioni disperate. Era stata trovata a Volla (Napoli) seduta sul sedile lato guida dell’auto in cui si trovava con la sua compagna, la 35enne che, dopo averla ferita, è uscita dall’auto, ha percorso alcuni metri e ha rivolto la pistola verso di sé, togliendosi la vita. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Torre del Greco, coordinati dalle Procure di Napoli e Nola.

