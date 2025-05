Dieci anni di reclusione per il capo ultras del Milan, Luca Lucci, e il suo braccio destro Daniele Cataldo. APPROFONDISCI QUI LA NOTIZIA

È la richiesta di pena che il pubblico ministero di Milano, Paolo Storari, ha fatto alla gup di Milano, Rossana Mongiardo, pochi minuti fa nel processo con rito abbreviato alle curve di San Siro che si tiene a porte chiuse in aula bunker a San Vittore. Per Lucci e Cataldo è stata chiesta anche la libertà vigilata per 4 anni.

