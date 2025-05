Il presidente Usa: "Non è previsto alcun dazio se il prodotto è costruito o fabbricato negli Stati Uniti"

“L’Unione Europea, che è stata costituita con l’obiettivo primario di trarre vantaggio dagli Stati Uniti in materia di commercio, si è rivelata molto difficile da affrontare. Le loro potenti barriere commerciali, le imposte sull’Iva, le ridicole sanzioni alle imprese, le barriere commerciali non monetarie, le manipolazioni monetarie, le cause legali ingiuste e ingiustificate contro le aziende americane e altro ancora hanno portato a un deficit commerciale con gli Stati Uniti di oltre 250.000.000 di dollari all’anno, una cifra del tutto inaccettabile”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post su Truth, affermando che “le nostre discussioni con loro non stanno portando a nulla. Pertanto, raccomando l’introduzione di un dazio del 50% sull’Unione Europea a partire dal 1° giugno 2025”.

“Non è previsto alcun dazio se il prodotto è costruito o fabbricato negli Stati Uniti. Grazie per l’attenzione dedicata a questa questione!”, ha aggiunto.

Tassa del 25% sulle importazioni di iPhone se non prodotti negli Usa

Il presidente Usa Donald Trump minaccia una tassa del 25% sulle importazioni di Apple se gli iPhone non saranno prodotti negli Stati Uniti. “Ho informato tempo fa Tim Cook di Apple che mi aspetto che i loro iPhone venduti negli Stati Uniti d’America siano fabbricati e costruiti negli Stati Uniti, non in India o in qualsiasi altro luogo”, ha scritto Trump su Truth Social. “In caso contrario, Apple dovrà pagare agli Stati Uniti una tariffa di almeno il 25%”, aggiunge. La minaccia diffusa sui social media potrebbe far aumentare drasticamente il prezzo degli iPhone, danneggiando potenzialmente le vendite e i profitti di una delle principali aziende tecnologiche americane.

Tonfo delle borse europee

Borse europee al tappeto dopo le minacce del presidente Usa Donald Trump sull’imposizione di dazi al 50% verso l’Unione europea dal primo giugno. Il Cac 40 di Parigi cede il 2,67%, il Dax di Francoforte il 2,14% e l’Aex di Amsterdam l’1,81%. In deciso rosso anche l’Ibex 35 di Madrid che perde il 2,37%. Se la cava meglio il Ftse 100 di Londra, che cede l’1,11%.

