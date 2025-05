Francoforte (Germania), 23 mag. (LaPresse) – I nuovi dazi al 50% sui prodotti europei minacciati dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump “non aiutano nessuno”. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, rispondendo ad una domanda durante la conferenza stampa con l’omologo indiano Subrahmanyam Jaishankar. “Questi dazi non aiutano nessuno e non fanno altro che danneggiare lo sviluppo economico di entrambi i mercati”, ha commentato Wadephul. “Continuiamo a portare avanti i negoziati e a sostenere la Commissione Europea. Vogliamo difendere l’Europa e il mercato europeo, esercitando allo stesso tempo il nostro potere di persuasione in America”, ha detto ancora il ministro tedesco.

