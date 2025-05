Roma, 23 mag. (LaPresse) – Alla vigilia della sua ultima partita sulla panchina del Real Madrid, Carlo Ancelotti ha scritto una lettera di addio al club col quale ha vinto tutto, in Spagna e in Europa. “Oggi ci separiamo di nuovo. Oggi porto di nuovo nel cuore ogni momento vissuto durante questo meraviglioso secondo periodo come allenatore del Real Madrid – spiega il tecnico nel messaggio ripreso da Marca – Sono stati anni indimenticabili, un viaggio incredibile, ricco di emozioni, di titoli e, soprattutto, dell’orgoglio di rappresentare questo simbolo”. Ancelotti ringrazia poi “il presidente Florentino Pérez” la società, i giocatori, lo staff e una “tifoseria unica che mi ha sempre fatto sentire uno di loro. Ciò che abbiamo realizzato insieme rimarrà per sempre nella memoria dei tifosi del Real Madrid, non solo per i trionfi, ma anche per il modo in cui li abbiamo ottenuti. Le notti magiche del Bernabéu sono ormai parte della storia del calcio. Ora inizia una nuova avventura, ma il mio legame con il Real Madrid è eterno”. Ancelotti sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale brasiliana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata