Melbourne (Australia), 23 mag. (LaPresse/AP) – È di 4 morti e un disperso in Australia il bilancio delle inondazioni record che hanno colpito la costa est, lungo la costa dello Stato del Nuovo Galles del Sud a nord di Sydney. Circa 50mila persone sono rimaste isolate a causa delle inondazioni dopo giorni di fori piogge. Il sistema di bassa pressione che ha causato le inondazioni si è spostato venerdì più a sud, verso Sydney e dintorni. Delle 4 vittime, 3 erano persone rimaste intrappolate in auto, mentre il corpo di un uomo è stato trovato nella veranda della sua casa allagata. La persona che risulta dispersa è un uomo di 49 anni, del quale non si hanno notizie dopo che camminava vicino a una strada allagata a Nymboida. Oggi il premier australiano Anthony Albanese e il governatore del Nuovo Galles del Sud Christopher Minns si sono recati a visitare le zone colpite.

