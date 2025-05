Roma, 22 mag. (LaPresse) – Le guardie di sicurezza del quartier generale della Cia hanno sparato a un individuo nelle prime ore di giovedì mattina, in quello che l’agenzia ha definito un “incidente di sicurezza”. Lo riporta la Nbc. Una persona sarebbe rimasta ferita. Un portavoce della Cia ha affermato che il cancello principale è attualmente chiuso e che è stato consigliato ai dipendenti di cercare percorsi alternativi. La polizia della contea di Fairfax ha dichiarato che gli agenti di pattuglia sono intervenuti nel isolato 900 di Dolley Madison Boulevard a McLean intorno alle 4 del mattino per supportare gli agenti della Cia nel controllo del traffico in seguito all’incidente

