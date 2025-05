Milano, 22 mag. (LaPresse) – “Dobbiamo chiamare a rispondere i leader irresponsabili dell’Occidente che sostengono questo odio, con l’appeasement, i doppi standard o il silenzio. Il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer e il primo ministro canadese Mark Carney hanno tutti, in modi diversi, incoraggiato le forze del terrore con la loro incapacità di tracciare linee rosse morali. Questa codardia ha un prezzo, e quel prezzo è pagato con sangue ebraico”. Lo afferma il ministro israeliano della Diaspora, Amichai Chikli, in un post su X, commentando la sparatoria di Washington in cui sono stati uccisi due membri dello staff dell’ambasciata di Israele. “Continueremo a combattere l’antisemitismo ovunque, con chiarezza, coraggio e tolleranza zero”, ha aggiunto.

