Roma, 22 mag. (LaPresse) – “Non ci sono accordi per tenere negoziati sulla questione ucraina in Vaticano”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta Ria Novosti. In precedenza, il Wall Street Journal, citando alcune fonti, aveva riferito che un nuovo round di negoziati tra Russia e Ucraina potrebbe aver luogo in Vaticano a metà giugno.

